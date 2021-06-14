В Тверской области в результате травмы на производстве впал в кому молодой человек

Молодого человека срочно госпитализировали в местную ЦРБ. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На крупном сельхозпредприятии в Конаковском районе произошло ЧП - там получил серьезные травмы головы и в итоге впал в кому молодой сотрудник.

- По предварительным данным он подскользнулся, упал и ударился головой об об пол, в результате был госпитализирован и впал в кому, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе УМВД по Тверской области. - Сейчас полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Известно, что молодого человека госпитализировали в Конаковскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами головы.

Вполне возможно, что пострадавшего придётся доставлять в Областную клиническую больницу на санитарном вертолете.