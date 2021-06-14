В четырех районах Тверской области утверждены границы 10 природных заказников и памятников природы

В регионе стало на 10 утвержденных ООПТ больше. Фото: ПТО

В Селижаровском муниципальном округе, Максатихинском, Бологовском, и Бежецком районах утверждены границы 10 особо охраняемых природных территорий. Их площадь в целом равняется 3,8 тыс. га. Решение согласовано на заседании президиума областного правительства. Об этом сообщила региональная пресс-служба.

По мнению губернатора Игоря Рудени, ООПТ должны быть приведены в порядок и использоваться только для цивилизованного (без вреда для природы) отдыха.

На территориях особо охраняемых природных территорий запрещаются все виды деятельности, которые могут навредить местной флоре и фауне. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса.

СПРАВКА КП

В Тверской области расположены две особо охраняемые природные территории федерального значения (Центрально-лесной биосферный заповедник и государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово»), 992 ООПТ регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, один ботанический сад), 4 ООПТ местного значения.