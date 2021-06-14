Пропавший в Твери десятилетний мальчик найден

Ребёнок нашёлся на следующий день после своего исчезновения. Фото: СУ СКР по Тверской области.

10-летний мальчик, пропавший в Твери 13 июня, найден, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Тверской области.

Напомним, сообщение об исчезновении ребёнка было опубликовано сегодня, 14 июня. Накануне мальчик ушёл из дома и пропал. Родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. На место жительства ребёнка отправили криминалистов, нарядам полиции разослали ориентировки. В поиске принимали участи волонтёры.

Ребёнок нашёлся 14 июня. Сообщается, что ранее он уже уходил из дома. В ближайшее время с мальчиком поговорит следователь, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Доследственная проверка продолжается.