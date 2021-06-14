Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2021 15:28

МЧС объявило в Твери штормовое предупреждение из-за грозы

Порывы ветра к вечеру 14 июня в Твери могут достигать 17 м/с
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К вечеру 14 июня в Тверь придёт гроза.

К вечеру 14 июня в Тверь придёт гроза.

Штормовое предупреждение объявлено в Тверской области во второй половине дня 14 июня из-за грозы. Об этом сообщили с ГУ МЧС по Тверской области, предупреждение выпущено со ссылкой на прогноз, составленный ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, в ближайшие несколько часов в отдельных районах региона будет гроза и дождь. При грозе ветер усилится до 17 м/с.

В грозовой фронт попали Тверь, Конаковского, Ржевский, Старицкий, Торжокский районы, Лихосавльский, Кашинский, Калязинский районы.

Жителей и гостей региона просят быть особенно внимательными и соблюдать меры. Не нужно прятаться от грозы под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями. Водители должны строго выдерживать дистанцию и скоростной режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.