МЧС объявило в Твери штормовое предупреждение из-за грозы

К вечеру 14 июня в Тверь придёт гроза.

Штормовое предупреждение объявлено в Тверской области во второй половине дня 14 июня из-за грозы. Об этом сообщили с ГУ МЧС по Тверской области, предупреждение выпущено со ссылкой на прогноз, составленный ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, в ближайшие несколько часов в отдельных районах региона будет гроза и дождь. При грозе ветер усилится до 17 м/с.

В грозовой фронт попали Тверь, Конаковского, Ржевский, Старицкий, Торжокский районы, Лихосавльский, Кашинский, Калязинский районы.

Жителей и гостей региона просят быть особенно внимательными и соблюдать меры. Не нужно прятаться от грозы под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями. Водители должны строго выдерживать дистанцию и скоростной режим.

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