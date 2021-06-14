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Общество14 июня 2021 12:43

Прививку от коронавируса в Тверской области к 14 июня сделали более 144 тысяч человек

Такие данные по количеству вакцинированных жителей региона на 14 июня 2021 приводит региональный оперштаб
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Вакцинация от коронавируса в Тверской области продолжается, но к 14 июня количество заболевших начало расти.

Вакцинация от коронавируса в Тверской области продолжается, но к 14 июня количество заболевших начало расти.

Прививку от коронавируса к 14 июня в Тверской области сделали 144 471 человек, за последние сутки –208 человек. За весь период в регионе проведено 749 250 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 126.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 43 276 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 91 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки. 5 человек скончались.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

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