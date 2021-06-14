Ещё 91 человек заболел коронавирусом в Тверской области на 14 июня

Число заболевших коронавирусом в Тверской области продолжает расти.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, на утро 14 июня в Тверской области диагноз COVID-19 подтверждены еще у 91 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз коронавирус был поставлен 43 276 заболевшему. Выздоровели 94 человека. В целом по региону 40595 жителей излечились от коронавируса.

За все время пандемии зарегистрировано 1123 летальных случая. За минувшие сутки скончалась 5 больных COVID-19. На 14 июня в Твери выявлено 14 135 заболевших (+40 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3162 (+12),

Ржеве - 2355 (+2),

Вышневолоцком городском округе - 2281 (+3),

Калининском районе - 1789 (+4),

Кимрах - 1701 (+3),

Торжке - 1671 (+5),

Бологовском районе - 1086 (0).

Продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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