В Твери пропал 10-летний мальчик, следователи проводят проверку

В Твери пропал десятилетний Сергей Иващенко. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери пропал десятилетний мальчик - Сергей Иващенко. 13 июня он ушёл из дома и не вернулся.

Заволжским межрайонный следственным отделом СКР по Тверской области организована доследственная проверка по факту исчезновения ребёнка. Полицейские и сотрудники следственного комитета обследовали место жительства пропавшего мальчика. Нарядам полиции разосланы ориентировки. Ведутся поиски.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении десятилетнего Сергея Иващенко, просят сообщить об этом в следственное управление СКР по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.