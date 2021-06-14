В Твери на Склизкова столкнулись два авто марки "Hyundai", водитель не уступил дорогу

Удар был довольно сильный. Один из водителей получил травму головы. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Константин Князев.

ДТП произошло в Твери на пересечении улиц Склизкова и 15-ти лет Октября. Причиной аварии стало то, что водитель, ехавший по второстепенной дороге не уступил машине, двигавшейся по главной.

Водитель автомобиля "Hyundai" ехал по улице 15-лет Октября и, проезжая перекрёсток со Склизкова, не остановился, чтобы пропустить другой "Hyundai", двигавшейся по Склизкова в сторону Орджоникидзе.

В группе "Подслушано у водителей. Тверь" опубликованы фото с места ДТП. Очевидец аварии сообщает, что невиновный автомобиль, получив удар в заднее правое крыто, врезался в фонарный столб.

Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Константин Князев.

По информации областной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвы. Пострадал водитель невиновного авто - 29-летний мужчина. Ему диагностировано сотрясение мозга. Виновник аварии, водитель 25 лет, остался цел.

Отметим, что подобные аварии на данном перекрёстке случаются нередко. Обсуждая фото случившегося, местные жители высказывают мнение, что на перекрёстке необходим светофор, который должен дисциплинировать лихачей, не уступающих дорогу.