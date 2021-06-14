«Лада» сбила женщину на пешеходном переходе в Удомле Тверской области

В Удомле женщина шла по «зебре» и попала под легковушку. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ДТП с наездом на пешехода произошло днем 13 июня в районе дома №10 по улице Курчатова в городе Удомле Тверской области.

Автомобиль «Лада Гранта» сбил 28-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре».

Подробности аварии сообщили в региональном ГИБДД, здесь также пояснили, что прибывшая на место происшествия скорая забрала пострадавшую в больницу, у неё диагностировали сотрясение мозга и травму колена.

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