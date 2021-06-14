На вертолете из Осташкова в Тверь доставили мужчину с острым инфарктом миокарда

Мужчину экстренно перевезли из Осташкова в Тверь на вертолете санавиации. Фото: VK/«ОКБ Тверь».

Днём 13 июня на вертолете в Тверь доставили мужчину с острым инфарктом микарда. За пациентом вылетала бригада санитарной авиации Областной Клинической Больницы. Из Осташковский ЦРБ пациент был доставлен региональный сосудистый центр ГБУЗ "ОКБ". Состояние его было достаточно тяжелым.

-Мужчине планируется чрезкожное коронарное вмешательство, - сообщили медики в официальной группе «ОКБ» Тверь в соцсети ВКонтакте.

За прошедшую неделю этот вылет стал тринадцатым для медиков. Они вылетали на вызовы к 15 пациентам с коронавирусом, с тяжёлой сочетанной травмой, острой сосудистой патологией.

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