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Общество13 июня 2021 19:25

Тверской пенсионер пишет стихи и раздаёт их пассажирам в автобусе

Об интересной встрече в городском транспорте рассказала тверская поэтесса и блогер
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Игоря Петровича знают многие жители микрорайона Мигалово. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва.

Игоря Петровича знают многие жители микрорайона Мигалово. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва.

О необычном пассажире автобуса №21 рассказала в сети тверская поэтесса и блогер Любовь Абракадаброва.

"12 июня около 15:00 в 21 автобусе мне внезапно в руки сунули кучу листов. Мужчина пенсионного возраста представился как Игорь Петрович Невзоров, живущий в Мигалово", - написала Любовь на страничке сообщества "Подслушано у молодёжи. Тверь".

На листах поэтесса обнаружила стихи и сфотографировала их. Написаны стихи старательно, очень аккуратным почерком. Одно из стихотворений посвящено мамам. Другое - о любви и долгом ожидании встречи.

Стихи написаны аккуратно, с любовью. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва.

Стихи написаны аккуратно, с любовью. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва.

Любовь Абракадаброва отмечает, что стихи пожилой поэт-энтузиаст не продавал и никакого вознаграждения не просил, а просто хотел показать своё творчество людям и получить критику. Оказалось, что многие пассажиры этого мужчину уже знают. Он пишет новые стихи по мотивам общения в транспорте и поднимает пассажирам настроение: делает комплименты и настраивает на позитив.

Поэт соблюдает масочный режим. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва.

Поэт соблюдает масочный режим. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва.