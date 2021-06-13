Тверской пенсионер пишет стихи и раздаёт их пассажирам в автобусе

Игоря Петровича знают многие жители микрорайона Мигалово. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва.

О необычном пассажире автобуса №21 рассказала в сети тверская поэтесса и блогер Любовь Абракадаброва.

"12 июня около 15:00 в 21 автобусе мне внезапно в руки сунули кучу листов. Мужчина пенсионного возраста представился как Игорь Петрович Невзоров, живущий в Мигалово", - написала Любовь на страничке сообщества "Подслушано у молодёжи. Тверь".

На листах поэтесса обнаружила стихи и сфотографировала их. Написаны стихи старательно, очень аккуратным почерком. Одно из стихотворений посвящено мамам. Другое - о любви и долгом ожидании встречи.

Стихи написаны аккуратно, с любовью. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва.

Любовь Абракадаброва отмечает, что стихи пожилой поэт-энтузиаст не продавал и никакого вознаграждения не просил, а просто хотел показать своё творчество людям и получить критику. Оказалось, что многие пассажиры этого мужчину уже знают. Он пишет новые стихи по мотивам общения в транспорте и поднимает пассажирам настроение: делает комплименты и настраивает на позитив.