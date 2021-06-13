Женщина на "Дэу Матиз" сбила восьмилетнего велосипедиста под Тверью

Пострадавший в аварии мальчик отделался ушибом правой голени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло на территории садоводческого товарищества "Первомайские горки" (Черногубовское сельское поселение) под Тверью. Выезжая с придомовой территории, женщина на малолитражке "Дэу Матиз" сбила восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде.

Как объяснила автолюбительница сотрудникам ГИБДД, она просто не заметила ребёнка. По информации Госавтоинспекции, женщина была трезва. Жизни ребёнка ничего не угрожает, мальчик отделался ушибом правой голени.