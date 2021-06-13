Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июня 2021 16:56

Женщина на "Дэу Матиз" сбила восьмилетнего велосипедиста под Тверью

Автомобилистка не заметила мальчика, выезжая с дворовой территории
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавший в аварии мальчик отделался ушибом правой голени.

Пострадавший в аварии мальчик отделался ушибом правой голени.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло на территории садоводческого товарищества "Первомайские горки" (Черногубовское сельское поселение) под Тверью. Выезжая с придомовой территории, женщина на малолитражке "Дэу Матиз" сбила восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде.

Как объяснила автолюбительница сотрудникам ГИБДД, она просто не заметила ребёнка. По информации Госавтоинспекции, женщина была трезва. Жизни ребёнка ничего не угрожает, мальчик отделался ушибом правой голени.