Житель Твери нашёл телефон и оформил на его владельца кредит в миллион рублей

В один день лишиться телефона и заиметь огромный кредит - такое мало кого порадует. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

49-летний тверичанин в один день лишился мобильного телефона и стал обладателем кредита в 1 007 500 рублей. Мужчина потерял где-то свой мобильник, а спустя некоторое время обнаружил, что на его имя через мобильный банк уже кем-то оформлен кредит. При этом 456 тысяч рублей из кредитных денег были переведены на чужую карту.

Невольный заёмщик обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что к произошедшему причастен 27-летний мужчина, тоже житель Твери. Он случайно нашёл потерянный телефон на улице. Злоумышленнику не составило труда провернуть свою финансовую махинацию, так как на мобильнике не был установлен пароль.

"В настоящее время следователем Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 УК РФ ("Кража" - Ред.)", - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.