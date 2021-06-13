МЧС предупреждает жителей Тверской области о грозах, ливнях и крепком ветре

В такую погоду лучше оставаться дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Тверской области: 13 июня на территории региона могут пройти грозы с ливневыми дождями и усилением ветра до 17 метров в секунду.

По шкале Бофорта ветер от 13,9 до17,1 метров в секунду классифицируется как "крепкий". Он способен гнуть стволы деревьев, против такого ветра сложно идти.

В такую погоду лучше оставаться дома. Если же вы попали в грозу на улице, не стойте под шаткими конструкциями или деревьями, укройтесь в ближайшем магазине или кафе.

Находясь на природе, не прячьтесь под одинокими деревьями и старайтесь не оставаться на большом открытом пространстве. Лучше всего укрыться в невысоком кустарнике. Разговаривать по мобильному на улице в грозу опасно, лучше на время отключить телефон.