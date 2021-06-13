В Тверской области ещё 92 человека заболели коронавирусом на 13 июня

Масочный режим в Тверской области сохраняется, правда, придерживаются его не все.
Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным на 13 июня в Тверской области с начала пандемии выявлено 43 185 случаев заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус официально подтвердили у 92 человек.
Выздоровели 40 508 жителей региона (+93 за сутки).
На изоляции под наблюдением медиков сейчас остаются 1559 больных (-6 за сутки).
Умерли от ковида с начала пандемии 1118 человек (+5 за сутки).
Как всегда, лидирует по числу заболевших Тверь. На 13 июня в столице Верхневолжья выявлено 14 095 заболевших (+47 за последние сутки).
Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:
Конаковском районе - 3151 (+10),
Ржеве - 2353 (+1),
Вышневолоцком городском округе - 2279 (+3),
Калининском районе - 1785 (+5),
Кимрах - 1698 (0),
Торжке - 1666 (+4),
Бологовском районе - 1086 (+2).
Продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов. Прививку от коронавируса сделали 144 263 жителя региона, за последние сутки – 348 человек.
Графика: ПТО