Целым осталось лишь "ПУШКИ...", остальное разбито. Фото: facebook.com/Марина Батасова

В Твери, во время ремонта постамента памятника Пушкину, была расколота плита с инициалами великого поэта. Фотографии выложила на своей странице в FB Марина Батасова.

В Твери разбили именную плиту памятника Пушкину. Фото: facebook.com/Марина Батасова

Напомним, постамент памятника Александру Сергеевичу Пушкину начали ремонтировать в минувшем мае. Памятник под названием "Белые ночи" украшает набережную в Городском саду Твери с 1974 года, он был открыт к 175-летию со дня рождения поэта. Автор памятника - народный художник СССР, лауреат государственной премии СССР, скульптор Олег Константинович Комов.

В Твери разбили именную плиту памятника Пушкину. Фото: facebook.com/Марина Батасова

Планировалась ли изначально замена плиты с именной табличкой (она была в неплохом состоянии) или её раскололи случайно, неизвестно. Напомним, что день рождения Александра Сергеевича праздновался 6 июня. В 2021-м исполнилось 222 года со дня рождения самого знаменитого русского поэта и отца нашего современного литературного языка .