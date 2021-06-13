Неравнодушные люди спасли мужчину, перелезшего через перила моста в Тверской области

Мужчина стоял за перилами моста и, по мнению очевидцев, намеревался прыгнуть. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/news69/Тимур Карпов

В Старице несколько мужчин спасли человека, стоявшего за перилами моста через Волгу. Как он оказался там и что побудило его перелезть через перила - неизвестно.

Рассказ и видео о произошедшем непосредственный участник событий опубликовал в сообществе "News 69". Тимур Карпов сообщил, что ехал на машине в Тверь. Проезжая Старицкий мост, увидел мужчину, стоявшего за перилами моста.

"Недолго думая, побежал к нему, начал беседу. И как-то пытаться тянуть время, но он отпускал руки постепенно. Тут же сразу прибежали на помощь ещё неравнодушные люди. И максимально быстро его схватили и вытащили из-за перил. Все прошло хорошо, без происшествий," - рассказывает Тимур Карпов и благодарит, людей, также пришедших на помощь.