Две девочки в Тверской области попали в аварию в автомобиле на зимней резине

Дорога в момент ДТП была мокрой от дождя. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Вышнем Волочке Тверской области кроссовер BMW X5 вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП. ДТП произошло на улице Шмидта у дома №129. За рулём авто находился трезвый 40-летний водитель, он не пострадал.

В машине также ехали женщина 34 лет и две девочки - десяти и девяти лет. Женщину с сотрясением мозга доставили в Вышневолочкую ЦРБ, девочек медики осмотрели на месте и госпитализировать не стали, их жизням ничего не угрожает.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель в июне продолжал ездить на зимних шинах. Дорога во время аварии была мокрой после дождя. Как известно, зимняя резина на мокрой дороге почти всегда даёт эффект аквапланирования - это потеря сцепления из-за слоя воды. Благодаря этому управляемость автомобилем существенно снижается, а тормозной путь увеличивается в разы. Так что причиной аварии вполне могли стать зимние шины.