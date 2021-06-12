Следователи подключились к поиску пропавшей девушки в Тверской области

Ангелина Сидорова исчезла в неизвестном направлении, ее активно ищут. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Вышнем Волочке бесследно пропала 16-летняя местная жительница Ангелина Сидорова. По данному факту начата проверка следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области.

Как сообшила пресс-служба областного следственного управления, их представители вместе с полицейскими побывали у нее дома. Нарядам полиции выданы ориентировки. Поиски продолжаются.

Всем, кто видел пропавшую девушку в последнее время или кому что-либо известно о её местонахождении, необходимо обратиться в СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.