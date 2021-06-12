В Твери 120 молодых людей хором спели гимн в честь Дня России

На площади Славы молодые люди славно спели гимн родной страны. Фото: ПТО/скрин из видео

12 июня, в День России, в Твери на площади Славы молодежь массово славила нашу страну. Там состоялась акция «Мое поколение - Россия!».

Десятки девочек и мальчиков, юношей и девушек из различных творческих коллективов Твери пришли сюда, чтобы песней, танцем и своим единением выразить любовь к родной стране. Колорита добавило то, что часть из них явились в русско-народных нарядах.

Естественно, вверх на высокий столб был торжественно поднят бело-сине-красный флаг Российской Федерации. А затем молодежь еще и растянула большой триколор на площади.

Многие щеголяли в гародных костюмах. Фото: ПТО

Кульминацией акции стало хоровое исполнение гимна России. Его дружно в повисшей над площадью тишине, немного нарушаемой далеким шумом машин, спели 120 молодых тверичан.

День России сегодня отмечали и в других местах города.

К примеру, на площади ДК «Пролетарка» днем состоялся праздник «Ратная Слава России» с разнообразными интерактивными площадками и концертом.

А в Горсаду в полдень стартовало праздничное действо с игротекой, турниром по пинг-понгу, интересными творческими мастер-классами. Гвоздем программы стали флешмобы «Живой флаг» и «Горжусь Россией», а также, конечно, концерт коллективов из тверских ДК.