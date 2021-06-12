В Твери девушка польстилась на чужие колесные диски ради наркотиков

Полиция оперативно выяснила личность подозреваемой в краже и задержала её. Фото: Олег ЗОЛОТО

У 31-летнего жителя Пролетарского района Твери кто-то украл находившиеся во дворе его дома металлические колесные диски от «Газели» на 11 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и заде5ржали подозреваемую в краже. Как выяснилось, на диски польстилась ранее судимая 31-летняя местная жительница.

Девушка уже призналась в краже.

Она рассказала полицейским, что сдала металлические диски в пункт приёма металлолома, а деньги хотела потратить на наркотики.

- Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.