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Происшествия12 июня 2021 16:09

В Вышнем Волочке Тверской области столкнулись джип и мотоцикл

На место прибыла скорая и пожарные
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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На место аварии приехали медики на скорой, а также пожарные.

На место аварии приехали медики на скорой, а также пожарные.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На одной из улиц Вышнего Волочка 12 июня днем произошло ДТП - не поделили дорогу небольшой внедорожник и мотоцикл.

На место прибыла карета скорой помощи, а также пожарная машина.

Как сообщила Госавтоинспекция, медики понадобились мотоциклисту. В итоге он был госпитализирован с травмами. С какими конкретно, пока информации нет.

Джип, на первый взгляд, сильно не пострадал. Его водитель был трезв.

Идет выяснение причины аварии.

Джип, вроде. особо не пострадал.

Джип, вроде. особо не пострадал.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На обочине стоит мотоцикл, однако его хозяина не видно, возможэно ему оказывают помощь в скорой.

На обочине стоит мотоцикл, однако его хозяина не видно, возможэно ему оказывают помощь в скорой.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА