В Вышнем Волочке Тверской области столкнулись джип и мотоцикл

На место аварии приехали медики на скорой, а также пожарные. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На одной из улиц Вышнего Волочка 12 июня днем произошло ДТП - не поделили дорогу небольшой внедорожник и мотоцикл.

На место прибыла карета скорой помощи, а также пожарная машина.

Как сообщила Госавтоинспекция, медики понадобились мотоциклисту. В итоге он был госпитализирован с травмами. С какими конкретно, пока информации нет.

Джип, на первый взгляд, сильно не пострадал. Его водитель был трезв.

Идет выяснение причины аварии.

Джип, вроде. особо не пострадал. Фото: Ольга ТРОФИМОВА