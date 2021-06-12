В Вышнем Волочке Тверской области столкнулись джип и мотоцикл

На место аварии приехали медики на скорой, а также пожарные.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
На одной из улиц Вышнего Волочка 12 июня днем произошло ДТП - не поделили дорогу небольшой внедорожник и мотоцикл.
На место прибыла карета скорой помощи, а также пожарная машина.
Как сообщила Госавтоинспекция, медики понадобились мотоциклисту. В итоге он был госпитализирован с травмами. С какими конкретно, пока информации нет.
Джип, на первый взгляд, сильно не пострадал. Его водитель был трезв.
Идет выяснение причины аварии.
Джип, вроде. особо не пострадал.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
На обочине стоит мотоцикл, однако его хозяина не видно, возможэно ему оказывают помощь в скорой.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА