В Твери пожарные справились с возгоранием в торгово-офисном здании

на место быстро приехали пожарные. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сегодня днем, в Твери на улице маршала Конева начался пожар в торгово-офисном здании. Возгорание произошло на третьем этаже. Из под кровли шел дым.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, на место прибыли несколько пожарных расчетов, из здания оперативно эвакуировали всех людей, обошлось без пострадавших.

В 13:57 огонь был локализован на площади 20 кв.м. В 13:59 потушен.

От МЧС на месте работали 30 специалистов и восемь единиц техники.