В серии «Евангелие моего сердца» издана книга митрополита Тверского и Кашинского Амвросия

Издана третья книга митрополита Амвросия «Вглядываясь в Лик Христа. Евангелие как приглашение к радости». Фото: VK/Митрополит Амвросий/Тверская епархия/коллаж

Московское издательство «Никея» выпустила в свет книгу митрополита Тверского и Кашинского Амвросия. Она называется «Вглядываясь в Лик Христа. Евангелие как приглашение к радости». Сочинение издано в серии «Евангелие моего сердца».

Как сообщает пресс-служба Тверской епархии, в этой книге митрополит Амвросий стремится раскрыть читателям опыт чтения Евангелия как процесс узнавания Бога, вместе с тем ищет ответы на вопросы о встрече с Христом, следовании за Ним, о тайне Креста...

Сочинение митрополита уже можно заказать на различных порталах в интернете.

Заметим, что это не первая его книга.

СПРАВКА КП

Виталий Ермаков - будущий священник Амвросий - родился в 1970 году в Курской области.

Главой Тверской митрополии назначен решением Священного синода 25 августа 2020 года.

До этого был ректором Санкт-Петербургских духовных школ, затем Московской духовной академии и наместником Сретенского монастыря.

Также является председателем Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения и членом комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию..