В Тверской области на доставщика еды напал грабитель

Наглое ограбление произоршло в Нелидово Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщила, что в Нелидово среди бела дня был ограблен доставщик еды из одного из местных кафе.

Как пояснил потерпевший полицейским, к его машине подошёл мужчина и нагло забрал сумку с продуктами и деньгами. Доставщик еды не решился ему воспрепятствовать. Нанесённый ущерб составил 5000 рублей.

Сотрудникам уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции удалось установить подозреваемого в преступлении и задержать его. Это оказался ранее судимый 34-летний муж хозяйки того самого кафе.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ведется следствие.