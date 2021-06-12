Тверские полицейские дали совет, как защитить квартиру от воров во время отпуска

Берегитесь домушников. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Лето - сезон отпусков. Многие люди на время оставляют свои квартиры и уезжают на дачи, на море, в другие города и страны. УМВД России по Тверской области дает рекомендации, как не стать жертвой воров-домушников в этот период. Информация актуальна для региона - у нас с января по май 2021 года произошло 255 квартирных краж.

Полицейские призывают соблюдать ряд простых правил:

- с согласия соседей целесообразно, установить дополнительную дверь, отсекающую пространство (тамбур) перед входными дверями квартиры.

- укрепите металлическими штырями дверную коробку;

- применяйте замки с многорядными механизмами секретности, их сложнее взломать отмычкой;

- установите решетки на лоджиях и окнах, особенно если живете на первом или втором этажах;

- уходя из дома, закрывайте все окна и форточки;

- въезжая в новую квартиру или дом, сразу замените замки;

- зашторьте окна, чтобы посторонние не могли рассмотреть обстановку в вашей квартире;

- не сообщайте посторонним о планируемых поездках;

- тщательно проверьте исправность и плотно закройте все задвижки на окнах, форточках, балконных дверях;

- уезжая на длительное время, не оставляйте дома ценные вещи (сдайте их в ломбард, на хранение в специальные хранилища или родственникам, можно приобрести домашний сейф);

- установите в квартире систему видеонаблюдения, охранную, охранно-пожарную или тревожную сигнализацию;

Эти рекомендации могут показаться вам банальными, но они работают. Будьте бдительны, примите меры предосторожности и отдыхайте спокойно.