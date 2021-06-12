В Тверской области за сутки выявлено 90 заболевших коронавирусом

В регионе замечен небольшой рост заражаемости коронавирусом в сутки. Надо носить маски, протирать руки антисептиком и вакцинироваться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области с начала пандемии, по данным на утро 12 июня, выявили 43 093 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки заразились 90 человек.

Выздоровели 40 415 жителей региона (+96 за сутки).

Изолировано 1565 больных (-11).

Умерли 1113 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 048 заболевших (+39 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 3141 (+3),

Ржев - 2352 (+4),

Вышневолоцкий городской округ - 2276 (+3),

Калининский район - 1780 (+8),

Кимры - 1698 - (+6),

Торжок 1662 - (+2),

Бологовский район - 1084 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 143 915 жителей региона, за последние сутки – 801 человек.