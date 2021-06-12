В Тверской области прививку от коронавируса сделали свыше 143 900 граждан

Вакцинация продолжается. Фото: ПТО

По данным на утро 12 июня в Тверской области от коронавируса вакцинировались 143 915 человек. Это 86,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 11 июня, привился 801 человек. В федеральный регистр внесена информация о 135 866 вакцинированных гражданах.

Недавно в регион поступила очередная партия доз вакцины от коронеавируса.

В Верхневолжье открыты и ежедневно работают 55 прививочных пунктов.

Без предварительной записи прививку можно сделать в торговых центрах Твери - ТЦ «РИО», в торговом парке №1е, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».

Записаться на вакцинацию в медучреждениях можно по телефону "122", на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также непосредственно по телефонам прививочных пунктов или через в МФЦ.

Несмотря на вакцинацию, не стоит пренебрегать защитными средствами. К тому же в регионе никто не отменял "масочный режим" в общественном транспорте, торговых точках и других людных местах.

- Обращаюсь ко всем - в общественных местах, транспорте нужно обязательно пользоваться масками. Также очень важно привиться тем жителям региона, которые этого еще не сделали. - обратился на днях в прямом телеэфире к жителям региона губернатор Игорь Руденя.