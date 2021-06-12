Игорь Руденя сердечно поздравил жителей Тверской области с Днем России

Игорь Руденя обратился к жителям региона с сердечными поздравлениями. Фото: ПТО

12 июня губернатор Игорь Руденя обратился к жителям региона с поздравлениями. Ведь сегодня в стране празднуется День России. Он утвержден 12 июня, так как именно в этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

- Сердечно поздравляю вас с Днем России! Этот праздник объединяет нас общим чувством любви к родному дому - нашей великой России. Мы гордимся тысячелетней историей Отчизны, богатством ее культуры и традиций. Всем сердцем ощущаем духовное родство и единство со многими поколениями наших предков. Тверская земля всегда была опорой России. Во все времена жители нашего края преданно служили Родине и своему народу. Их ратными победами и самоотверженным трудом развивалось и крепло наше Отечество, - сказано в поздравлении от губернатора.

Игорь Руденя также пожелал жителям Верхневолжья "здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо нашей любимой страны и Тверской области".

Программу праздничных мероприятий Дня России в Твери смотрите здесь.