В Тверской области ищут беззубого мужчину со львом на плече

Жителя Конаковского района ищут, он пропал в ноябре прошлого года. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Верхневолжье ищут Дмитрия Александровича Кондратичева 1982 года рождения из Конаковского района.

Как сообщил Тверской поисково-спасательный отряд "Сова", местонахождение мужчины неизвестно с ноября прошлого года.

Он ушел из дома в камуфляжной куртке и таких же штанах.

Приметы: рост - 155 см, худощавый, темно-русые волосы.

Особые приметы: на левом плече татуировка льва, отсутствуют зубы. Если у кого-то есть информация об этом человеке, просьба сообщить по телефону: 8- 915-721-45-15.