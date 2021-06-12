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Происшествия12 июня 2021 10:43

В Тверской области будут судить мужчину, который ударил ножом знакомого

Ссора закончилась убийством
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Обвиняемого в убийстве будут судить в Торжке.

Обвиняемого в убийстве будут судить в Торжке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Торжке в суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в адрес 60-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Тверской области.

По версии следствия, мужчина 3 февраля этого года выпивал со своим знакомым в доме на улице Луначарского в Торжке. Между пьяными собутыльниками возникла ссора. Обвиняемый сзватил нож и пырнул оппонента. В итоге тот скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база.