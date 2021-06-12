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Общество12 июня 2021 10:09

Президент России поздравил жителей Тверской области с Днём России

То же самое сделали высокопоставленные государственные деятели
Алексей АНДРЕЕВ
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Сегодня - День России.

Сегодня - День России.

Фото: архив КП

Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Игорю Рудене и жителям Верхневолжья поздравление с Днём России.

- Этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости. Все мы искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны, и у нас одна общая цель - чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей мирной и благополучной, - говорится в поздравлении от главы государства.

Поздравления с Днём России губернатору и жителям нашего региона также направили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, руководители субъектов РФ.

Об этом сообщило областное правительство.