Президент России поздравил жителей Тверской области с Днём России

Сегодня - День России. Фото: архив КП

Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Игорю Рудене и жителям Верхневолжья поздравление с Днём России.

- Этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости. Все мы искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны, и у нас одна общая цель - чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей мирной и благополучной, - говорится в поздравлении от главы государства.

Поздравления с Днём России губернатору и жителям нашего региона также направили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, руководители субъектов РФ.

Об этом сообщило областное правительство.