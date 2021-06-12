В Твери зоозащитники помогут пенсионерам стерилизовать опекаемых ими кошек и собак

Известная тверская волонтерскую группа зоозащитниковстала победителем конкурса Фонд президентских грантов.

В Твери и Калининском районе будет реализован проект "Стерилизация бездомных животных под опекой пенсионеров". Известная тверская волонтерскую группа зоозащитников, чей паблик недавно заблокировали в ВК, стала победителем конкурса Фонд президентских грантов.

Зоозащитники сообщили об этом в паблике в другой соцсети.

- Это наш первый опыт написания грантов. И сразу победа, - написали они в посте.

Грантовые средства будут использованы на стерилизацию бездомных собак и кошек, находящихся под опекой пожилых людей. Мера призвана позволит регулировать число обитателей улиц и подвалов.

Как сообщила ТИА, всего в рамках этого проекта на стерилизацию будет направлено порядка 700 тыс. рублей. 400 тысяч рублей - грантовые средства, а также около 300 тысяч - софинансирование.

Этих денег должно хватить на стерилизацию 90 кошек и 35 собак.