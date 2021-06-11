В Тверской области в реке Тверца утонул мужчина

В реке утонул мужчина Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сообщение о том, что в акватории Тверцы около деревни Долматово в Калининском районе найдено тело мужчины, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 10 июня.

Установлено, что погибший 1964 года рождения. Признаков насильственной смерти на теле нет.

По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Опрошены очевидцы, устанавливаются причина смерти и обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертизы.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.