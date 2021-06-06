В Тверской области отмечают день рождения Пушкина

В Твери основные торжества пройдут у памятника Пушкину. Кадр из фильма "Пушкины дети", творческая группа ОАЗиС.

Сегодня, 6 июня, в Тверской области, как и по всей России, отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина, поэта, который первым из русских литераторов начал писать на русском языке.

Не случайно этот день в России учреждён и как День русского языка. Отмечают его с 2011 года.

Основные тожества в Тверской области пройдут в доме-музее Пушкина в Берново, усадьбе Ивана Ивановича Вульфа, у которого часто гостил поэт.

И если официальные торжества пройдут в Берново, то место неофициальных, но традиционных торжеств — памятник Пушкину в Твери на набережной Михаила Тверского. Автор памятника народный художник СССР Олег Комов.

В этот день к памятнику на берегу Волги приходят как те, для кого словесность — профессия, так и те, кому просто нравится творчество Пушкина.

Сегодня, 6 июня, исполняется 222 года со дня рождения Александра Сергеевича, но он до сих пор остаётся одним из самых издаваемых авторов в России.