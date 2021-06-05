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Общество5 июня 2021 12:40

Ещё 74 человека заболели коронавирусом в Тверской области на 5 июня

Общее число заболевших в Тверской области с начала пандемии составило 42 521 человек
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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За минувшие сутки к 5 июня от коронавируса в Тверской области скончались 8 больных.

За минувшие сутки к 5 июня от коронавируса в Тверской области скончались 8 больных.

По данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, на утро 5 июня в Тверской области подтверждены еще у 74 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз коронавирус был поставлен у 42521 человек. Выздоровели 94 человека. В целом по региону 39830 жителей излечились от коронавируса.

За все время пандемии зарегистрировано 1070 летальных случаев. За минувшие сутки скончалась 8 больных COVID-19.

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Графика: Яндекс

Графика: Яндекс