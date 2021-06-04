В Тверской области за первый квартал 2021 года почти 400 раз нарушили закон об алкоголе

В Тверской области за первый квартал 2021 года 400 раз нарушили алкогольное законодательство и 72 раза «угостили» алкоголем несовершеннолетних. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным областного УМВД, за четыре месяца 2021 года в сфере оборота алкоголя произошло 399 административных нарушений. Данные озвучили на пресс-конференции. Из незаконного оборота изъяли 3 158 литров горячительного.

Среди самых распространённых нарушений следующие: продажа и хранение алкоголя без лицензии – 59 случаев, продажа алкогольной продукции несовершеннолетним – 72, реализация напитков сомнительного происхождения – 66. Иные нарушения – 154.

Кроме того, три раза продавали алкоголь на нестационарных объектах и 15 раз, когда полиция зафиксировала продажу в запрещённое время – с 22:00 до 10:00. В рюмочных, которые могут работать неограниченное время, случилось 25 административных правонарушения.

Штрафов выписали на 6 396 000 рублей.

В разговоре с журналистами временно исполняющий обязанности начальника Отдела организации административного законодательства Управления МВД России по Тверской области Роман Павлов напомнил, что, покупая алкоголь в торговой точке без лицензии или в «наливайке», т.е. рюмочной, можно нарваться на фальсификат.