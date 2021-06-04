В Твери в июне будут перекрывать набережную

В Твери по выходным будут перекрывать набережную Степана Разина. Фото: Алина НИЗАМОВА

По информации на сайте Администрации Твери, в июне каждые выходные будет походить спортивный фестиваль «Движение». Первый раз он состоится 5 и 6 июня. В связи с этим будут перекрывать часть города.

Пешеходной будет становиться набережная Степана Разина от улицы Дементьева до кинотеатра «Звезда». Там горожане будут практиковать, утреннюю йогу и пилатес, пробежки, скандинавскую ходьбу велопрогулки и т.д. Обещают также угощение, городскую ярмарку и выступление музыкантов.

Спортивные программы будут проходить с 10:00 до вечера. Вход и участие свободные.