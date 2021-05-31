В Тверской области владелец получил штраф за 127 гектаров зарастающей земли

В Тверской области владелец заплатит штраф и всё равно должен ввести в оборот 127 гектаров сельхозземли. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Сотрудники Россельхознадзора в июне 2020 года выяснили, что в районе деревни Заньково Пригородного сельского поселения в Бельском районе зарастают 126,9 гектара угодий. На всей площади участка растут ивняк, берёза, ель, сосна, а также пырей ползучий и осот полевой.

Согласно предписанию надзорного органа, к марту 2021 года землевладелец должен был рекультивировать земли. И ввести обратно в оборот.

Но проверка показала, что предписание не исполнено. Материалы передали в мировой суд.

В мае 2021 года нарушителю назначили административное наказание – штраф в 10 тысяч рублей. И привести в порядок потенциальную пашню ему также необходимо в положенные сроки.