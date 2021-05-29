В День города Игорь Руденя подарил Осташкову сертификат на спортплощадку

Игорь Руденя передал сертификат главе округа Фото: ПТО

29 мая губернатор Игорь Руденя посетил Осташков. Город в Тверской области отмечает 650-летие со дня основания. Участие в праздничных мероприятиях глава региона принял вместе со своей семьей. Гостем Дня города также стал советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев.

- Мы гордимся славной историей, богатым духовным и культурным наследием Осташкова. Но самое главное богатство города – это его жители, которые своим трудом вносят важный вклад в развитие селигерского края и всего Верхневолжья, – сказал Игорь Руденя.

Губернатор вручил награды жителям Осташкова, внесшим вклад в развитие города. Благодарность Губернатора объявлена воспитателю детского сада № 3 Людмиле Богдановой и медицинской сестре Осташковской центральной районной больницы Людмиле Кокоулиной.

В качестве подарка Игорь Руденя передал главе Осташковского городского округа Алексею Титову сертификат на строительство новой спортивной площадки в Осташкове.