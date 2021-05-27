В Тверской области будут подготовлены предложения по строительству нового здания для школы в Кимрах

По-хорошему школа нуждается в новом здании. Фото: ПТО

27 мая губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Кимрский район посетил среднюю школу №16 в райцентре и Ильинскую среднюю общеобразовательную школу.

В городской школе №16 учатся 324 ребёнка, работают 19 педагогов. В 2019 году по региональной программе там были заменены оконные блоки.

Однако школа расположена в здании 1939 года постройки. Оно уже устарело, в связи с этим Игорь Руденя поручил областным чиновникам подготовить предложения по строительству нового здания.

Ильинская школа ещё старше. Но она четыре раза меняла здания. Последний - в 1979 году. Там обучаются 134 ученика из четырёх сельских поселений района.

За последнее время в учреждении отремонтированы несколько кабинетов, обновлена кровля, вставлены новые окна.

Как сообщает областное правительство, в этом году в школе запланирован ремонт спортзала. Работы проведут по программе улучшения условий для занятий спортом в школах сельской местности и малых городов.

Игорь Руденя поручил также оснастить спортзал новым инвентарём.

Всего в 2021 году в Верхневолжье по этой программе запланирован ремонт спортзалов в пяти сельских школах, где учатся почти 600 детей.