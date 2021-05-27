В Тверской области подтверждено 41 863 случая коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 41 863 случаев заражения COVID-19. 75 человек заразились за сутки 27 мая.

Выздоровели 39 172 жителей региона (+52 за сутки).

Изолированы 1674 больных (+11).

Умерли 1017 человек (+12 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 594 заболевших (+33 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3038 (+6),

Ржев – 2296 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2220 (+1),

Калининский район – 1735 (+5),

Торжок – 1639 (+1),

Кимры – 1649 (+3),

Бологовский район – 1060 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 129 773 жителя Тверской области, за последние сутки –1 267 человек.

За весь период в регионе проведено 720 283 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 592.