Филиал МФЦ в Кимрах Тверской области переедет в новое здание

Игорь Руденя осмотрел будущий офис МФЦ Фото: ПТО

27 мая губернатор Игорь Руденя провел день с рабочим визитом в Кимрах и осмотрел здание на улице Луначарского, которое ремонтируют для офиса МФЦ. В новые кабинеты переедет действующий филиал. Для граждан откроют 13 окон обслуживания, сделают учебный класс, филиал центра поддержки предпринимательства. - Важно привести в порядок не только помещения, но и сделать удобной для людей территорию у МФЦ, в том числе предусмотреть парковку, - отметил глава региона.

Всего в 2021 году в Тверской области откроются семь филиалов МФЦ. Они появятся в районах, где их ранее не было: Краснохолмском, Лесном, Пеновском, Молоковском муниципальных округах, Бельском, Сонковском и Фировском районах.

Сейчас в области работают 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 "окна". В 2021 году в МФЦ добавятся услуги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, услуги по выдаче биометрических загранпаспортов. С 1 июля можно будет подать документы на подключение домохозяйств к сетям газоснабжения.