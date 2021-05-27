В Кимрах Тверской области построят две детские поликлиники, бассейн и откроют онкоцентр

Игорь Руденя 27 мая рассказал жителям Кимр о нескольких позитивных для них планах. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 27 мая встретился с общественностью Кимр. Глава региона находится в городе с рабочим визитом.

- Мы приняли решение о строительстве в Кимрах двух детских поликлиник, уже посмотрели предполагаемые площадки. Также обсудили строительство бассейна в Кимрах, планируем его ввести в ближайшие два года. Кроме того, в этом году завершаем ремонт дороги от Твери до города Кимры, - сообщил гражданам Игорь Руденя.

Участок под строительство одной детской поликлиники выбран на улице Южная площадь, вторую предполагается построить рядом с районной больницей.

Игорь Руденя также дал ряд поручений по благоустройству территории ЦРБ, обустройству парковки приведению в порядок вертолётной площадки для санавиации и подъездных путей к ней.

В 2020 году было отремонтировано 20 км дороги между Кимрами и Тверью. В 2021 году в план работ включено еще 27 км трассы.

Также запланировано благоустроить Коммунистическую набережную и приступить в 2021 году к рекультивации свалки под Кимрами.

Помимо этого, в городе и районе этим летом внедрят новую модель пассажирских перевозок с автобусами «Транспорта Верхневолжья», как в Твери.

Местные жители рассказали губернатору о необходимости строительства в районе нового детского сада. Игорь Руденя поручил Минобразованию региона рассмотреть такую возможность.

Также в городе планируется открыть сосудистое отделение при местной больнице и центр амбулаторной онкологической помощи.