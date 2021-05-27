В Твери за сбыт наркотиков осужден гражданин Узбекистана

В Твери осудили закладчика-иностранца Фото: архив "КП"

В Твери вынесен приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчина осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в декабре 2020 года мужчина, совместно с подельниками собирался сделать "закладки" на территории Твери, но их действия пресекла полиция.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.