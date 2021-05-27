Тренировочная эвакуация прошла в гимназии №10 в Твери

В рамках учений в Твери эвакуировали гимназию №10 Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Учебная эвакуация прошла в гимназии №10 в Твери. Профилактическое мероприятие провел личный состав Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона.

В гимназии сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, дети и педагогический состав организованно покинули учреждение в сопровождении педагогов менее чем за 3 минуты. Учеников проверили по списку. В итоге тренировка прошла успешно.

Далее, в рамках профилактического мероприятия "Безопасные каникулы", школьникам напомнили основные требования пожарной безопасности в быту, дома, в лесу и на воде, разъяснили, как действовать при внештатной ситуации.