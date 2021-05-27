В Тверской области 129 773 человека сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. По данным на 27 мая, в регионе привито 129 773 человека. За сутки - 1267.

Всего в Верхневолжье отккрыто 54 прививочных пункта, в том числе в торговых центрах. В Твери действуют три пункта вакцинации в торговых центрах - ТЦ "РИО" на площади Гагарина, в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте и в ТЦ "Рубин" на проспекте Калинина. Для вакцинации там не нужно предварительно записываться.

В остальных прививочных пунктах запись ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов и в МФЦ.