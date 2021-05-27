Компектующие железнодорожных путей несколько месяцев вывозил с предприятия житель Тверской области

Мужчина несколько месяцев вывозил запчасти с предприятия Фото: УМВД России по Тверской области

Пропажу комплектующих для железнодорожных путей заметил руководитель службы безопасности одного из предприятий в Торжке и заявил в полицию. Общая масса похищенного составила около 1300 килограмм.

На место происшествия выехала опергруппа. Полицейские проверили возможные места сбыта похищенного. В ходе отработки информации подозреваемый 49-летний местный житель был застигнут на месте преступления.

Фигурант дал признательные показания по двум аналогичным фактам и сообщил, что металлические запчасти он несколько месяцев вывозил с предприятия на автомобиле. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.