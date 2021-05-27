В Твери равнодушные прохожие прошли мимо лежащего у магазина мужчины

Жительница Твери помогла на улице незнакомому мужчине Фото: vk.com/ttver/Ольга Суворова

Утром, 27 мая, собираясь на работу, жительница Твери заметила, что у магазина рядом с ее домом лежит мужчина.

- Сегодня в 6:30 собиралась на работу и, выглянув из окна, увидела лежащего мужчину у магазина "Пятёрочка". Была в шоке, что люди все, кто рядом проходил... никто даже не подошёл к лежащему человеку, - возмутилась женщина равнодушию горожан в соцсети.

В посте она отметила, что рядом находится автобусная остановка. Там стояли люди, но помощь мужчине никто не оказал. Женщина не осталась равнодушной и вызвала "скорую". Медики приехали быстро. У мужчины диагностировано переохлаждение, его забрали в больницу.