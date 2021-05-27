В Тверской области за 11,4 млн рублей благоустроят Коммунистическую набережную в Кимрах

27 мая во время рабочей поездки губернатор Игорь Руденя осмотрел место будущих работ. Фото: ПТО/коллаж.

Коммунистическая набережная в Кимрах будет благоустроена по программе формирования комфортной городской среды. 27 мая во время рабочей поездки в муниципалитет на набережной побывал губернатор Игорь Руденя.

Как сообщило областное правительство, из бюджета региона на благоустройство набережной выделено 11,4 млн рублей.

Там обновят пешеходные дорожки, установят скамейки, сделают тренажерную площадку и современное освещение, проведут ландшафтные работы. Общая протяженность прогулочной зоны составит 1,2 км.

Игорь Руденя указал на то, чтобы все заявленные работы были завершены в срок, до сентября 2021 года.

В этом году Кимры также вместе с еще шестью муниципалитетами Верхневолжья представит свои проекты на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. В городе планируют благоустроить пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого.

Кроме того, сейчас местные жители могут решить, какие проекты благоустройства будут реализованы в Кимрах в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Для этого надо принять участие в голосовании на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru. Оно продлится до 30 мая. Жителям города предлагают выбрать или площадку у Самолета ТУ-12, или набережную Фадеева.